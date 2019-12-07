المفارز الأمنية التابعة للمتظاهرين تغلق مرآب السنك وتمنع دخول الأشخاص إليه

2019/12/07 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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المفارز الأمنية التابعة للمتظاهرين تغلق مرآب السنك في بغداد

يتبع .



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