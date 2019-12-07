رسالة مؤثرة من محمد قاسم لجمهور العراقي..هذه تفاصيلها

2019/12/07 | 11:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محمد قاسم رسالة مؤثرة إلى الجماهير العراقية وذلك بعد وداع منتخب بلاده بطولة "خليجي 24"، عقب الخسارة بركلات الترجيح 5-3 أمام البحرين، وحسرته على ع...

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