نوكيا تطرح هاتفا جديدا بخصائص الكاميرا المزدوجة

2019/12/07 | 11:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا، طرح هاتف نوكيا 2.3 بخصائص الكاميرا المزدوجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، موضحة أنه يحظى بشاشة عرض كبيرة الحجم وفائقة الوضوح وبطارية قادرة على مواصلة العمل ليومين كاملين وإمكانيات ترفيه رائعة، فيما لفتت الى أنه يأتي بغلاف مصنوع من نسيج نانوي ثلاثي الأبعاد يتناغم مع راحة اليد.

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