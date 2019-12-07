ليفربول يقترب من صفقة هجومية برازيلية

2019/12/07 | 11:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية بريطانية مواصلة نادي ليفربول الإنجليزي لسياسة مراقبة المواهب الأوروبية الشابة، لتعزيز صفوفه في المرحلة المقبلة بصفقات مميزة تفيد الريدز في المستقبل القريب.

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