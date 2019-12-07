عمليات بغداد تتحدث عن اسباب انسحاب القوات الامنية من ساحة الخلاني.. متظاهرون ضغطوا عليهم

2019/12/07 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أفادت قيادة عمليات بغداد، أن متظاهرين قاموا بالضغط على القوات الأمنية لمغادرة الخلاني وسط العاصمة.

وقالت قيادة العمليات، في خبر عاجل نقله التلفزيون

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