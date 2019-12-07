الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات جديدة للاجئين السوريين في الاردن

2019/12/07 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، عن تبني الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 98 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن من خلال

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