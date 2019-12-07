2019/12/07 | 11:23 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقالات صحف الخليج.. أمل عبد الله الهدابى تتساءل: ما وراء اتفاق أردوغان والسراج!.. إلياس حرفوش يتحدث عن عون ونصر الله ومطالب الحراك.. سمر المقرن تدين ج... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 11:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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