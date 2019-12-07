لاعبان من المنتخب الوطني يزوران الراوي

2019/12/07 | 11:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قبيل عودة المنتخب الوطني بكرة القدم الى العاصمة بغداد قرر لاعبان من المنتخب زيارة مدافع المنتخب القطري بسام الراوي.

وكان في زيارة الراوي مدافع القوة الجوية احمد ابراهيم ومتوسط ميدان الزوراء محمد رضا.

واصيب الراوي بكسر في الساق بعد التحام قوي مع متوسط ميدان منتخبنا امجد عطوان.

وخرج المنتخبان الوطني والقطري من نصف نهائي خليجي ٢٤.

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