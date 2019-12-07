كندا تعتقل داعشيا

2019/12/07 | 11:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام كندية، اليوم السبت، إن قواتها ألقت القبض على رجل كانت السلطات التركية احتجزته في السابق بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وذكرت الشرطة في بيان أن إيكار ماو (22 عاما)، وهو من مدينة جويلف في إقليم أونتاريو، متهم بالمشاركة في نشاط تنظيم إرهابي ومغادرة كندا للانضمام إلى التنظيم، وفقا لـ "رويترز".

وأشارات لويز سافار المتحدثة باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية إلى أن تحقيق الشرطة الذي قاد إلى إلقاء القبض عليه بدأ يوم 11 تموز وأُجري بناء على بلاغ من مصدر لم تكشف عنه.

وأوضحت المتحدثة أن السلطات التركية ألقت القبض على ماو ووجهت إليه اتهامات واحتجزته حتى عُقدت جلسة استماع مشيرة إلى أنه لم يَصُدر بحقه حكم بالإدانة في تركيا.

وأضافت أن ماو عاد إلى كندا يوم 19 تشرين الأول.

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