قفزة كبيرة بأسعار النفط بدعم من اتفاق أوبك لزيادة خفض الإنتاج

2019/12/07 | 11:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

اختتمت أسعار النفط التعاملات الأسبوعية على مكاسب كبيرة بدعم من اتفاق أوبك وحلفائها على زيادة تخفيضاتهم الإنتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وستستمر التخفيضات الإضافية لأوبك ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، حتى نهاية الربع الأول من 2020.



وستعقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل آذار لمراجعة سياستها.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة تداول الجمعة مرتفعة 1.6 % إلى 64.38 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها ثلاثة بالمائة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.3 % لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسبة قدرها سبعة في المئة على مدار الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ حزيران بعد أن أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء الماضي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في ستة أسابيع.

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