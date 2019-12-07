شاهد.. موقف معتصمي ذي قار بعد اقتحام مسلحين للخلاني والسنك وسط بغداد

2019/12/07 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج معتصمو محافظة ذي قار، ليل أمس الجمعة، بمسيرة تضامنية ودعم لمعتصمي ساحة التحرير بعد دخول مسلحين للخلاني والسنك وفتح الرصاص الحي على المتظاهرين.ودخلت قوة مسلحة ترتدي الدشداشات والملابس المدنية الرياضية وتحمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة، إلى ساحة الخلاني وكراج السنك وفتحت النار على المتظاهرين وحرق سطح كراج السنك وإطفاء الكهرباء.[…]

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