علاوي يحذر من استمرار الانتهاكات والاعتداءات بحق المتظاهرين السلميين

2019/12/07 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت (7 كانون الأول 2019) من استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي تنفذها عصابات خارجة عن القانون بحق المتظاهرين السلميين، مطالباً "الحكومة المستقيلة" والمسؤولين الامنيين باتخاذ موقف حازمٍ وحاسم تجاه تلك العصابات.

وقال مكتبه الإعلامي بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين لن تعفي المسؤولين الامنيين عن المساءلة ولن تسقط بالتقادم".

وبين علاوي أن "الحراك السلمي الذي يشهده العراق اضحى تهديداً حقيقياً لمغانم ومكاسب محلية من جهات مستفيدة وغير معلومة وكذلك فشل الاجهزة الامنية في ايقافها".

وحيّا زعيم ائتلاف الوطنية "المتظاهرين على انضباطهم والتزامهم بالسلمية، مشيرا الى ان ثمرة هذا الحراك على مدى شهرين سيكون الصخرة التي تتكسر عليها اسس المحاصصة والطائفية والدرع الذي يقي العراق من التدخلات الخارجية".

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، السبت (7 كانون الأول 2019)، عن أهم أهداف عملية إرادة النصر العسكرية داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "3 من ألوية الحشد الشع

بغداد اليوم- بغداد

اوضحت عضو اللجنة القانونية، بهار محمود، السبت (07 كانون الأول 2019)، أن إرسال قانون موازنة 2020 من الحكومة الى البرلمان امر قانوني وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

بغداد اليوم- بغداد

علّق سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، السبت (07 كانون الأول 2019)، على الأحداث التي حصلت في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد يوم أمس.

وقال هوث في تغريدة عبر منصة تويتر: "غاضب واشعر بالحزن العميق على جرائم القت

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