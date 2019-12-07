مسرور بارزاني يجتمع مع وفد أمريكي برئاسة جيفري

2019/12/07 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، اجتماعاً مع وفد برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف ضد داعش والملف السوري، جيمس جيفري.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز ان الاجتماع سيشهد بحث عدد من الملفات، منها الاوضاع في العراق وهجمات تنظيم داعش الاخيرة بعدة مناطق.

ومن المقرر ان يزور مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بالتحالف ضد داعش، بغداد، ويجتمع مع كبار المسؤولين هناك.

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