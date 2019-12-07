امريكا تزعم مسؤولية ايران عن هجوم قاعدة بلد في العراق

2019/12/07 | 11:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الجمعة، أن "إيران قد تكون مسؤولة عن الهجوم على قاعدة بلد الجوية في العراق"، لكنه اعتبر أن" القيادة العسك...

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