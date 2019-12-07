2019/12/07 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن شن تنظيم داعش هجوماً، أسفر عن مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد الشعبي في كركوك.وقال المصدر لمركز الخبري الوطني ان مسلحي تنظيم داعش شنوا، صباح اليوم السبت في منطقة (الدناديش) التابع لقضاء الحويجة، مستغلين الظروف الجوية للطقس، هجوماً على نقطة عسكرية للفوج 5 اللواء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم لداعش في كركوك المركز الخبري الوطني.

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