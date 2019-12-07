2019/12/07 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائبة بالقوى تدعو إلى كف يد ’’الجماعات المسلحة’’ التي تعتدي على المتظاهرين السلميين

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائبة بالقوى تدعو إلى كف يد ’’الجماعات المسلحة’’ التي تعتدي على المتظاهرين السلميين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائبة بالقوى تدعو إلى كف يد ’’الجماعات المسلحة’’ التي تعتدي على المتظاهرين السلميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).