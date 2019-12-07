تظاهرات لبنان: /52/ يوماً.. رفض التسويات الحكومية

2019/12/07 | 12:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تدخل #تظاهرات لبنان، اليوم السبت، يومها الثاني والخمسين، وسط تصعيد كبير من قبل المتظاهرين الرافضين لمواكبة #الاستشارات النيابية الملزمة، يوم الاثنين المقبل، بعد التوصل إلى تسوية […]

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