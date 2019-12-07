2019/12/07 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، اليوم السبت، أن مشروع قانون الانتخابات فيه فجوات فنية كثيرة "مرجحاً عدم تمريره في الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الحكمة: مشروع قانون الانتخابات تعترضه فجوات فنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الحكمة: مشروع قانون الانتخابات تعترضه فجوات فنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).