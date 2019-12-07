2019/12/07 | 12:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر مصدر مطلع، اليوم السبت، ان مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف ضد داعش والملف السوري، جيمس جيفري، سيزور إقليم كوردستان، والعاصمة الاتحادية بغداد، بهدف الاجتماع مع عدد من كبار المسؤولين في المنطقة.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن المصدر قوله، إنه بالإضافة لاجتماع جيفري صباح اليوم مع رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيكون له اجتماع آخر مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اليوم أيضاً.

يشار الى ان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بالتحالف ضد داعش، وصل يوم الخميس الى العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبعوث ترامب يزور أربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبعوث ترامب يزور أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).