عشيرة تطالب الحكومة العراقية بالتدخل للافراج عن شيخها

2019/12/07 | 12:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب شيخ قبيلة شمر طوكة صيهود فالح السيد الشمري، يوم امس الجمعة، الحكومة العراقية بالتدخل للافراج عن احد شيوخ ووجهاء قبيلته الذي تم اختطافه قبل يومين...

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