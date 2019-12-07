بالفيديو | مسرور بارزاني يجتمع مع مبعوث ترامب لبحث جملة قضايا

2019/12/07 | 12:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع سيبحث آخر تطورات الوضع في العراق وسوريا لاسيما فيما يتصل بملف الحرب ضد الإرهاب – صورة: كوردستان 24

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