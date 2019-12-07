المكسيك تعلن أكبر كشف نفطي في 3 عقود

2019/12/07 | 12:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المكسيك، تحقيق أكبر اكتشاف للنفط في البلاد منذ عام 1987 في حقل كيسكي في ولاية تاباسكو الساحلية، على خليج المكسيك.

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