فائق الشيخ علي: يا سياسيو ميليشيات العراق لا تستنسخوا النموذج الإيراني في مواجهة التظاهرات

2019/12/07 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب النائب فائق الشيخ علي، اليوم السبت، الجهات التي تحاول إجهاض التظاهرات بالعنف بأن لا تستنسخوا النموذج الإيراني في مواجهة تظاهرات شعبكم الأعزل.وقال الشيخ في تغريدة له، “يا سياسيو ميليشيات العراق، لا تستنسخوا النموذج الإيراني في مواجهة تظاهرات شعبكم الأعزل”.وأضاف، “فما نجحت فيه السلطات الإيرانية عام 2009م في مواجهة ثورتهم الخضراء، وما استخدمته […]

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