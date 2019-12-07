النجف الأشرف.. مقرب من الصدر يكشف عن تعرض الحنانة الى قصف بطائرة مسيرة

2019/12/07 | 12:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { النجف الأشرف: الفرات نيوز} كشف صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تعرض الحنانة فجر اليوم الى قصف من طائرة مسيرة.

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