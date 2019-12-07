2019/12/07 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف صالح العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن تعرض “الحنانة”، منطقة سكن الصدر، الى قصف بطائرة مسيرة.وقال صالح العراقي في بيان ورد لمركز الخبري الوطني “بعد ان وجدنا المصلحة بنشر الخبر اقول: تعرضت (الحنانة) فجر اليوم الى قصف من (طائرة مسيرة)، وذلك ردا على الاوامر التي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يكشف عن تعرض الحنانة الى قصف المركز الخبري الوطني.

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