روسيا تدعو اردوغان لحضور

2019/12/07 | 12:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت السفارة الروسية لدى أنقرة رسالة دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور "عرض النصر" في موسكو في مايو 2020، حسبما قالت صحيفة "إزفيستيا"

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