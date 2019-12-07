استقرار أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية

2019/12/07 | 12:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

استقرت اسعار صرف الدولار، ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم السبت.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.750 دينار لكل 100 دولار.

اما أسعار البيع

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