واتساب تبدأ اليوم بمعاقبة مستخدميها المخالفين

2019/12/07 | 12:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة "واتساب" أنها ستطلق اليوم السبت، حملة لمحاسبة المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها بإرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بـ"SPAM".

وحسب ما أظهره التحديث الأخير لتطبيق "واتساب" أضافت الشركة ميزة جديدة تتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في المحادثات الجماعية.

ويهدف التعديل لحماية مستخدمي التطبيق من التعرض المكثف للرسائل المزعجة غير المرغوب فيها، ولم تكشف الشركة عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها.

وأكدت الشركة أن التطبيق ليس مخصصا للرسائل الجماعية والآلية والتلقائية.

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