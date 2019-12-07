2019/12/07 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن كيلي كرافت، على ضرورة محاسبة المتسببين بقمع المحتجين في العراق.

وقالت كرافت خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة حول برنامج العمل الأميركي لرئاسة مجلس الأمن في ديسمبر، إن مع استقالة الحكومة العراقية يجب عليها فهم حقيقة أنها لا تستطيع استخدام القوة ضد المتظاهرين الذين يحاولون فقط إسماع صوتهم، مشيرة الى أن مجلس الأمن سيناقش ذلك بشكل مستمر.

وحول خطط الإدارة الأميركية حول معاقبة المسؤولين العراقيين الذين شاركوا في القتل والاحتجاز وإصابة أكثر من سبعة عشر الف شخص، أكدت كرافت أن مجلس الأمن القومي يراقب الأحداث عن كثب وهو من يتخذ القرارات بهذا الشأن.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مندوبة واشنطن في مجلس الامن : من المهم محاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مندوبة واشنطن في مجلس الامن : من المهم محاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).