2019/12/07 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، السبت، الى تعرض منطقة الحنانة في النجف الاشرف محل سكن الصدر الى قصف بطائرة مسيرة.وقال محمد صالح العراقي الذي يطلق على نفسه اسم “وزير الصدر” في منشور على “الفيسبوك” واطلعت عليه الوكالة المركز الخبري إنه “بعد ان وجدنا المصلحة بنشر الخبر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفحة مقربة من الصدر: الحنانة تعرضت الى قصف بطائرة مسيرة المركز الخبري الوطني.

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