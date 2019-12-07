سقوط صاروخ درون في منطقة الصدر “الحنانة” ومقرب منه يكشف سبب القصف

2019/12/07 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، عن تعرض الحنانة في محافظة النجف، إلى قصف من طائرة مسيرة مجهولة.وقال العراقي في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن “الحنانة تعرضت فجر اليوم الى قصف من (طائرة مسيرة) وذلك ردا على الاوامر التي صدرت من سماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار ليلة […]

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