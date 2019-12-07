2019/12/07 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد عمليات بغداد: نطالب المتظاهرين بالسماح لدخول الجيش واتعهد لهم بعدم تفريقهم

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، السبت (7 كانون الأول 2019) بأن ساحة التحرير، وسط بغداد، شهدت توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى، مؤكداً أن الساحة يسودها الهدوء التام

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر، السبت (07 كانون الأول، 2019) بأن المفارز الأمنية التابعة للمتظاهرين أغلقت مرآب السنك، فيما منعت دخول الأشخاص إليه.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ(بغداد اليوم)، إن "المفارز الأمنية التابعة للمتظاهري

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (7 كانون الأول 2019)، عن انطلاق المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بمشاركة قطعات الجيش والشرطة والحشد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "

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