2019/12/07 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قائد عمليات بغداد: تفتيش الأشخاص من مهامنا والمتظاهرون رفضوا تواجدنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قائد عمليات بغداد: تفتيش الأشخاص من مهامنا والمتظاهرون رفضوا تواجدنا
يتبع .
.
.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قائد عمليات بغداد: تفتيش الأشخاص من مهامنا والمتظاهرون رفضوا تواجدنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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