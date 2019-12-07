2019/12/07 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد عمليات بغداد: تفتيش الأشخاص من مهامنا والمتظاهرون رفضوا تواجدنا

يتبع .



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