قائد عمليات بغداد: تفتيش الأشخاص من مهامنا والمتظاهرون رفضوا تواجدنا في الخلاني والسنك

2019/12/07 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد عمليات بغداد: تفتيش الأشخاص من مهامنا والمتظاهرون رفضوا تواجدنا

يتبع .



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