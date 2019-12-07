المباشرة بإنشاء أوّل معمل لإنتاج كافة الألبان والأجبان المحلية في قضاء الحمدانية

2019/12/07 | 12:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تعرّض قضاء الحمدانية إلى أعنف هجمة شرسة من قبل عصابات تنظيم الدولية الإسلامية “داعش” وتضمّنت تخريب وحرق وسرقة الممتلكات، وتهجّر أهالي القضاء قسرا من مدنهم والغالبية من المسيحيين تهجّروا إلى خارج العراق للبحث عن ملاذ امن لهم.بعد تحرير قضاء الحمدانية بدأت العوائل تدريجيا بالعودة وإعادة إعمار بيوتها حتى …

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