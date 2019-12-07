الداخلية لـواع: مهمة قواتنا حماية المتظاهرين السلميين مهما بلغت أعدادهم

2019/12/07 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن القوات الأمنية مستمرة بتأمين أماكن التظاهرات السلميين مهما بلغت أعدادهم وحجمها، من دون احتكاكها معهم، لافتةً إلى أن أسباب حدوث حريق مرأب السنك لم تعرف بعد وستكشفها فرق الدفاع المدني خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

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