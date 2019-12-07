شاهد..كميات العتاد الذي أَستخدم في هجوم السنك ببغداد

2019/12/07 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور كمية العتاد الذي استخدمه مسلحون مجهولون في منطق السنك وسط العاصمة بغداد، كما اظهرت عودة الهدوء النسبي الى ساحة الخلاني بعد ليلة عصيبة امس ا...

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