بالصور.. متظاهرو الديوانية يطالبون بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالقتل وهدر المال العام

2019/12/07 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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نتشر السومرية نيوز صورا لمئات المتظاهرين في محافظة الديوانية وهم يحملون لافتات تشير الى المطالبة بمحاكمة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة بتهم هدر المال العام وبيع المناصب.

وأضاف مراسل السومرية نيوز في المحافظة أن متظاهري الديوانية طالبوا القضاء بمحاكمة محافظ الديوانية وقائد الشرطة الأسبق بتهم قتل المتظاهرين في تشرين الاول الماضي.

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