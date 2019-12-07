نائب: واضح ان الحكومة المستقيلة لا تكترث لدماء المتظاهرين وما حصل خير دليل

2019/12/07 | 12:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، السبت، أن الحكومة "المستقيلة كالعادة لا تكترث لدماء المتظاهرين".

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