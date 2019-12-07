استقرار أسعار صرف الدولار في البورصات والاسواق المحلية

2019/12/07 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استقرت اسعار صرف الدولار، السبت، ببورصة الكفاح والاسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.750 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

سعر بيع الدولار = 121.250 دينار.

سعر شراء الدولار = 120.250 دينار.

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