2019/12/07 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات بغداد : نطالب المتظاهرين بالسماح لدخول الجيش واتعهد لهم بعدم تفريقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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