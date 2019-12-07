رقم سلبي لأتلتيكو مدريد في الليغا

2019/12/07 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي أتلتيكو مدريد رقماً سلبياً، عقب تعادله دون أهداف مع فياريال، في إطار الأسبوع 16 بالدوري الإسباني.

وفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات، فإن “أتلتيكو مدريد حقق

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