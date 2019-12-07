نائبة عن سائرون: استهداف منزل الصدر لن يمر دون عقاب

2019/12/07 | 12:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكدت نائبة عن سائرون انعام الخزاعي، اليوم السبت، ان استهداف منزل الصدر لن يمر دون عقاب.

وقالت الخزاعي في تغريدة تابعتها "الغد برس"، ان "محاولة تركيع خط الاصلاح من خلال استهداف منزل ال الصدر لن تمر دون عقاب".وختمت تغريدتها بهاشتاك، لاوطن_بلا_صدرهذا وقد تعرضت منطقة الحنانة فجر اليوم الى قصف طائرة مسيرة وذلك ردا على الاوامر التي صدرت من الصدر للقبعات الزرق بحماية المتظاهرين ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا.

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