السلطان قابوس إلى بلجيكا للاطمئنان على صحته

2019/12/07 | 12:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني العماني، اليوم السبت، إن السلطان قابوس بن سعيد سيسافر إلى بلجيكا اليوم لإجراء فحوصات طبية.

وأضاف البيان دون الخوض في التفاصيل بشأن حالة السلطان أن الفحوصات ستستغرق فترة محدودة من الوقت.

ويحكم السلطان قابوس (79 عاما) المدعوم من الغرب سلطنة عمان منذ توليه السلطة في انقلاب أبيض عام 1970 بمساعدة بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة في عمان وكان قد سافر للخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ عام 2014.

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