المشروع العربي: سنقاضي وزارة الخزانة الأميركية لإدراجها “الخنجر” في قائمة العقوبات

2019/12/07 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المشروع العربي في العراق بيانا بشأن إدراج أمينه العام خميس الخنجر على قائمة العقوبات الأميركية.

وقال المشروع، إن نص القرار الأميركي يكشف عن فضيحة أخلاقية وسياسية بشأن حقوق الإنسان، باعتماده على اتهامات مرسلة، واعتباطية، ضد الخنجر بانه عمد إلى رشوة مسؤولين حكوميين، والتورط في الفساد على حساب الشعب العراقي.

واشار البيان الى أن الجميع يعلم، وبضمنها الولايات المتحدة نفسها، أن خميس الخنجر كان معارضا شرسا للنظام السياسي في العراق عندما كانت تشوبه بعض الممارسات الطائفية، ولم تكن له أية صفة رسمية، أو لحزبه أي منصب رسمي، لكي يتهم بالفساد.

وأضاف البيان، أن المشروع سيستخدم حقه الطبيعي في رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الاميركية في المحاكم الأميركية، والقضاء يقرر من الفاسد ومن البريء في هذه القضية.

كما سيقوم بمقاضاة وسائل الاعلام التي لفقت وربطت زورا هذه المذكرة بقضية قمع التظاهرات الشعبية التي أيدها المشروع من اللحظة الأولى ولم تتطرق اليها المذكرة الاميركية على الاطلاق.

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