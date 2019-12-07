بريطانيا تدين قتل المتظاهرين السلميين في بغداد وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم

2019/12/07 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بريطانيا تدين قتل المتظاهرين السلميين في بغداد وتطالب بمحاسبة المسؤولين على الجرائم

يتبع .



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بغداد اليوم – بغداد

أكدت وزارة الداخلية، السبت (7 كانون الأول 2019) أن أسباب حدوث حريق مرآب السنك لم تعرف بعد وستكشف فرق الدفاع المدني عنها خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا لوكالة الأنب

بغداد اليوم-بغداد

طالب قائد عمليات بغداد، قيس المحمدواي، السبت (7 كانون الأول 2019)، المتظاهرين بأن يسمحوا للجيش العراقي للدخول الى مواقع التظاهر، مشيراً الى أنه "يتعهد للمتظاهرين بعدم التعرض لهم".

وقال المحمداوي في تصريح صحفي، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، السبت (7 كانون الأول 2019) بأن ساحة التحرير، وسط بغداد، شهدت توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى، مؤكداً أن الساحة يسودها الهدوء التام

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "

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