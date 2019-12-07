إبتسامة الفقراء

2019/12/07 | 13:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان عيدو نشعر بالفخر عندما نرى هكذا حملات إنسانية من شبابنا وبناتنا الايزيديين في العراق وفي المهجر.لاشك بأن الشباب هُم مصدر تقدم الأمم في جميع المجالات في العراق تارة وفي المهجر تارة اخرى في الأوقات الراهنة وهم الفئة التي تمثل بناء وتنمية المجتمع وكذلك هم العمود الفقري لهذا المجتمع الذي هو بحاجة الى …

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