واشنطن تتهم مسلحين مرتبطين بإيران بشن الهجمات على قواعدها في العراق

2019/12/07 | 13:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد كشف مسؤول أمريكي، إنه تم إطلاق صواريخ على قاعدتين جويتين عراقتين تتمركز بهما قوات عسكرية أمريكية.ونقلت وكالة (بلومبرغ) للأنباء عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، قوله إنه “يعتقد أن الهجمات على قاعدة عين الأسد الثلاثاء الماضي وقاعدة بلد أمس الأول الخميس شنهما مسلحون يرتبطون بإيران”....

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