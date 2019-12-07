ليلة دامية في السنك والخلاني..

2019/12/07 | 13:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرفي ليلة وصفت بـ"الدامية" هاجمت عناصر مجهولة تستقل سيارات "بك آب"، أمس الجمعة، ساحة الخلاني ومرآب السنك وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين المتواجدين في المنطقة.

الشيخ علي: الميليشيات المدججة بالسلاح تقطع الكهرباء عن السنك والخلاني لترتكب أبشع مذبحة بحق المتظاهرين السلميين العزل

حيث أكد رئيس تحالف تمدن، فائق الشيخ علي، أن "الميليشيات المسلحة" قامت بقطع الكهرباء عن منطقة السنك وساحة الخلاني لترتكب مذبحة بحق المتظاهرين، داعيًا الأمم المتحدة لحماية الشعب من "القتلة المجرمين".

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وقال الشيخ علي في تغريدة له على "تويتر"، ورصدها "ألترا عراق"، إن "الميليشيات المدججة بالسلاح تقطع الكهرباء عن السنك والخلاني لترتكب أبشع مذبحة بحق المتظاهرين السلميين العزل".



مضيفًا أن "على الأمم المتحدة أن تصدر قرارًا بحماية الشعب العراقي من هؤلاء القتلة المجرمين".

فيما علّق سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، على الأحداث التي حصلت في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد يوم أمس، قائلًا في تغريدة عبر منصة "تويتر": "غاضب وأشعر بالحزن العميق على جرائم القتل ليلة أمس ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة من الطرف الثالث". وتساءل سفير الاتحاد الأوربي في تغريدته، قائلًا: "من هم المخربون الحقيقيون؟".

سفير الاتحاد الأوروبي في العراق: أشعر بالحزن العميق على جرائم القتل ليلة أمس ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة من الطرف الثالث

بدوره رأى رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، أن أحداث الأمس هي تطبيق لتهديدات ما بعد الاستقالة.



وقال الزرفي عبر تغريدة في "تويتر" إن "ما يحدث من مجزرة في بغداد بحق الشعب الثائر هو تطبيقٌ لتهديدات ما بعد الاستقالة التي لوّح بها المُستقيل يومًا ما ونفذها قبل استقالته".

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وأشار الى أن "تجريد القوات الأمنية من سلاحها هو إعطاء الضوء الأخضر للخارجين عن القانون بقتل المتظاهرين العُزّل والذين لم يردعهم إلا أصحاب القبعات الزرقاء".

في السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، نزول قطعات الجيش لتولي ساحة الخلاني وسط العاصمة، فيما أكدت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار على المتظاهرين.

بعد ليلة دامية، توافد المئات من المتظاهرين منذ صباح السبت إلى ساحة التحرير للتضامن مع المعتصمين الذين تعرضوا للهجوم والرصاص الحي

أما صباح اليوم السبت، فتوافد المئات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير عقب ليلة دامية، راح ضحيتها عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح، فيما قال شهود لـ"ألترا عراق"، إن المتظاهرين رفعوا لافتات تضامن مع المحتجين الذين تعرضوا للهجوم، مضيفًا أن "المسلحين انسحبوا في السادسة صباحًا ليعود الكثير من المحتجين إلى مرآب السنك والخلاني".

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