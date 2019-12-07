العمليات المشتركة تكشف لـواع عن تطورات المرحلة السابعة من إرادة النصر وأهدافها

2019/12/07 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي ،اليوم السبت، عن أن القوات المشاركة في عمليات ارادة النصر السابعة ستغطي تفتيش وتطهير 3690 كليو متراً مربعاً بهدف ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة والقبض على المطلوبين قضائيا وتجفيف منابع الإرهاب، مبيناً أن العملية جاءت استناداً الى المعلومات التي أدلى بها الرجل الثاني في عصابات داعش المحتجز لدى القوات الأمنية.

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